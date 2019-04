La explicación sobre el video en el que una policía lanzó un beso a conductor que le dijo un piropo

Un conductor en México pidió a una agente policial que no le hiciera pasar el control de alcoholemia de una curiosa manera. Lo hizo con un piropo y ella le responde lanzándole un beso, según se aprecia en un video que se difundió este martes en las redes sociales.

"Oficial, neta, no me lleve, está usted muy guapa", dice el varón mientras graba a la mujer. "¿Me va a llevar a la alcoholemia?", continúa el autor de las imágenes. Tras la advertencia de la oficial de que no publique el video —a lo que él contesta que no lo hará—, el hombre le pide que le mande un beso y esta accede. Ambos se despiden de manera amistosa.