Jennifer López y Kim Kardashian encienden Instagram.

Kim Kardashian se convirtió en una fan más de Jennifer López cuando “La Diva del Bronx” estuvo en su casa para una “noche de película”. La famosa esposa de Kanye West no se pudo resistir a los encantos de JLo y reveló que siempre ha sido su inspiración.

Estoy teniendo una noche de película en casa y dejen les digo algo, nunca en mi vida me hubiera imaginado que mi ídolo quisiera tener una noche de película conmigo“, dijo Kardashian en su Instagram Story antes de que López apareciera al final del video.

“Mi inspiración para todo siempre ha sido Jennifer López. Siempre estaba viendo que zapatos usaba, maquillaje, cabello… yo me obsesioné con el glamour por Jennifer. Si hace 10 años me hubieran dicho Jennifer López estaría en tu casa para ver una película no me lo hubiera imaginado“, añadió.

Kardashian y López vieron la nueva película de esta última, “Second Act”, que estrena en cines esta semana.