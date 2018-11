Un gatito de la ciudad de Shenyang nos muestra lo que es la perseverancia, optimismo y esfuerzo. Con una serie de divertidas acrobacias, intentó atrapar un pez…bajo un estanque congelado.

Algunos les parecerá chistoso, a otros les causará ternura, pero de seguro que lo van a disfrutar.

Bemused cat tries desperately to catch fish stuck in frozen pond pic.twitter.com/JfH4OXbEgk

— China Xinhua News (@XHNews) 23 de noviembre de 2018