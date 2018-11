Una atleta terminó su carrera gateando, ensangrentada y fracturada

Fue agónico, conmovedor e impactante. Para algunos incluso reprochable.

Lo cierto es que el esfuerzo por cumplir con su compromiso de la corredora japonesa Rei Iida en una de las tradicionales carreras de relevo de larga distancia que se disputan en Japón, conocidas como Ekiden, se ha convertido en una sensación en internet.

Iida, de 19 años, gateó los últimos 200 metros de su etapa luego de haberse fracturado la pierna derecha en un intento desesperado por finalizar el recorrido que le tocaba completar antes de entregar el relevo.

A Japanese runner who broke her leg during a relay race. She crawled to her partner so the team would be able to continue the race. Lets share her story with the world. pic.twitter.com/NNiSL9Q64F

