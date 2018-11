Por qué algunos médicos en EE.UU. están compartiendo fotos de ellos ensangrentados

Cuando la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos les dijo a los médicos que se preocuparan de sus propios asuntos, la reacción de estos fue rápida, furiosa y se volvió viral.

"A menos que el corazón de alguien haya dejado de latir en tus manos, no puedes decirnos a los que sí nos ha pasado, cuál es y cuál no es nuestro 'carril'", dijo el cirujano David Morris, de 42 años, a la BBC.

El miércoles pasado, la NRA escribió en Twitter: "Alguien debería decirles a los médicos antiarmas que se enfoquen en sus propios asuntos (to stay in their lane, mantenerse en su carril)".

El mensaje se refería a un artículo del Colegio Estadounidense de Médicos que indica que los doctores tienen la "responsabilidad especial" de advertir sobre las lesiones relacionadas con armas de fuego y que deben apoyar la "regulación apropiada de la compra legal de armas de fuego".

Horas después de la publicación en Twitter, un hombre armado mató a 12 personas en el bar Borderline de Thousand Oaks, California.

Como respuesta a la NRA, los médicos empezaron a publicar en redes sociales fotos de ellos ensangrentados, con el hashtag #ThisIsOurLane (este es nuestro carril).

"Mi carril es una mujer embarazada que recibió un disparo de su pareja en un momento de rabia. Ella sobrevivió porque el bebé detuvo la bala. ¿Alguna vez has tenido que dar a luz a un bebé destrozado? #ThisisMyLane. ¿Cuál es el tuyo?", escribió Stephanie Bonne.

Miles de muertes

Las imágenes han sido compartidas cientos de miles de veces y han desatado un debate más sobre la violencia de armas de fuego en EE.UU.

El doctor Morris fue uno de los muchos que utilizaron Twitter para responder a la NRA.

"La gente necesita saber lo que enfrentamos", dijo el médico, que reside en Utah, a la BBC.

Morris no explicó los detalles detrás de la fotografía de su bata ensangrentada.

"Es representativa de las innumerables veces que esto me ha sucedido a mí y a las demás personas que trabajan conmigo", sostuvo.

"Nunca han tenido que limpiar la sangre de sus zapatos antes de decirle a la madre de un chico de 17 años que nunca más volverá a abrazar a su hijo. Ese es mi carril. Ven a trabajar conmigo por un día y observa el impacto que tiene la violencia de armas en nuestro país", tuiteó Ellie Wallace.

Las armas envían a 8.300 niños al hospital cada año en EE.UU., muchos de los cuales mueren.

Además, el número de muertes violentas con armas de fuego en EE.UU. es mayor que en Medio Oriente (fuera de las muertes relacionadas con conflictos armados).

"Antiviolencia"

Los médicos como Morris no son antiarmas o anti NRA, asegura el facultativo.

"Somos antiviolencia. La violencia es el verdadero problema. Las armas son simplemente un vector. Queremos estudiar el problema y aplicar una metodología científica para mejorar las cosas", comentó.

Estudiar la violencia de armas de fuego como un problema de salud pública —enfoque que Morris apoya—, es objeto de un conflicto prolongado entre los médicos y la NRA.

Durante años, la NRA, que ha gastado millones de dólares en cabildeo político, ha tratado de evitar la investigación pública sobre la violencia de armas de fuego, incluso por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Un proyecto de ley aprobado en marzo permite a los CDC investigar las causas de la violencia con armas de fuego, pero una ley de 1996 aún impide que la organización defienda o promueva el control de armas.

Carnicería

La patóloga forense Judy Melinek, autora del bestseller "Working Stiff", se unió a la protesta contra la NRA.

"Me indignó que la NRA les dijera a los médicos que se 'mantuvieran en su carril'. No pasa una semana sin que mi morgue vea la carnicería que ocurre a causa del fácil acceso de los estadounidenses a las armas", explicó la médica de 49 años a la BBC.

"¿Tienes idea de cuántas balas saco de cadáveres semanalmente? Este no es sólo mi carril. Es mi p* autopista", tuiteó el viernes.

Melinek ha practicado autopsias en más de 300 casos de heridas de bala, incluidos niños atrapados en algún fuego cruzado o incluso asesinados intencionalmente por los padres, como explicó en un artículo que publicó en la página web Voxel lunes.

"Nadie conoce la muerte por heridas de bala más íntimamente que los patólogos forenses. Estamos literalmente calificados como expertos en el tema. Tenemos que hablar", escribió.

Hasta este lunes, la NRA no respondió a las preguntas de la BBC.