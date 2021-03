Los funcionarios señalan que las variantes no están vinculadas a un aumento en los casos en India.

Las mutaciones en los virus son comunes, pero la mayoría de ellas son insignificantes y no causan ningún cambio en su capacidad para transmitirse o causar una infección grave.

Análisis

Smitha Mundasad, reportera de salud de la BBC

Eso no es tan sorprendente. Los virus mutan todo el tiempo, pero las preguntas que deben responderse son: ¿cambia la presencia de esta doble mutación la forma en que se comporta el virus? ¿será esta variante más infecciosa ahora o causará una enfermedad más grave?

Los funcionarios dicen que debido a que la proporción de pruebas que se han registrado con esta doble mutación es baja, actualmente no hay nada que sugiera que esto esté provocando el actual aumento de casos en el país.

Momento delicado

"Aunque se han encontrado variantes preocupantes y una nueva variante doble mutante en India, no se han detectado en cantidades suficientes para establecer una relación directa con el rápido aumento de casos en algunos estados", indicó el Ministerio de Salud.

"El hecho de que no esté sucediendo ahora no significa que no sucederá en el futuro. Y tenemos que asegurarnos de obtener la evidencia suficientemente temprano ", agregó.