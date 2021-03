Sin embargo, los expertos advierten de que no se puede bajar la guardia: "aplicarse la vacuna del coronavirus no es una carta blanca para ignorar las medidas de salud como el distanciamiento físico y el lavado de manos", advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1. Las vacunas tardan en hacer efecto y no son efectivas al 100%

2. No hay suficiente gente vacunada

"No hay contradicción entre el aumento de los casos y las vacunas. Realmente estaríamos pidiendo algo que no se puede esperar de las vacunas. Las vacunas no actúan de inmediato", le explicó a BBC Mundo el doctor Juan Carlos Said, máster en Salud Pública por el Imperial College de Londres.