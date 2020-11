"Solo me daban apoyo si elegía la opción del aborto"



"Tenía 45 años en ese momento y sabía que habría una mayor probabilidad, pero no me importaba", dice.

"Le dije que no, que no estábamos interesados, en parte porque habíamos perdido un bebé el año anterior. Su respuesta fue bastante agresiva y dijo 'las mujeres como tú me ponen mala. ¿Para qué te haces un examen si no vas hacer algo al respecto?'"