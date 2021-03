En la nueva serie de cómics de Marvel, "Los Estados Unidos del Capitán América", será presentado un héroe gay, llamado Aaron Fischer. La historieta estará disponible en las tiendas a partir del 2 de junio.

La historia del cómic se basa en que el escudo de Steve Rogers ha sido robado y debe recuperarlo. Junto a Bucky Barnes, Sam Wilson y John Walker, viajarán por todo Estados Unidos hasta encontrarlo.

El escritor Jhosua Trujillo, comentó que Aaron Fischer es conocido como el 'Capitán América de los Ferrocarriles' y está inspirado en "los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor".

So exciting to see my pal @losthiskeysman create a new queer Captain America with @obazaldua . Pin-up by @ArtofNickRobles ! pic.twitter.com/6nJOnLzeq2

The United States of Captain America will introduce a number of everyday heroes inspired by Cap's legacy, and one of them will be the first openly gay Captain America in the Marvel Universe. https://t.co/FtPrhdxrb7 pic.twitter.com/juugOFDmuU

— IGN (@IGN) March 16, 2021