¿Por qué la forma hexagonal?

La conjetura de empaquetamiento

Lo que hoy sabemos de la nieve

Si esta explicación no resulta satisfactoria, y queremos una más poética, se puede recurrir a la lectura del precioso relato The Queen of the Rain Was in Love with the Prince of the Sky (La reina de la lluvia estaba enamorada del príncipe del cielo), escrito por Eugene Mirabelli, que también muestra por qué dos copos de nieve nunca son iguales.