El ex jefe de seguridad espacial de Israel Haim Eshed, en una entrevista en hebreo con el periódico israelí Yediot Aharonot, aseguró que los extraterrestres son reales y que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un pacto con una “Federación Intergaláctica” para mantenerlo en secreto.

Las declaraciones del ex funcionario han tenido tal impacto que el artículo fue reproducido en inglés por el Jerusalem Post y por la cadena estadounidense NBC.

De acuerdo con el portal infobae.com, Eshed, de 81 años, estuvo tres décadas al frente de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, es un profesor respetado en su país y un general retirado.

“Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, aseveró Eshed en la entrevista.

En su libro “El Universo más allá del horizonte”, ex jefe de seguridad espacial de Israel menciona que los encuentros del tercer tipo son una cosa cotidiana en las más altas esferas del Gobierno estadounidense, cuyas autoridades, dice, se pusieron en contacto con los extraterrestres hace décadas.

Asegura que hay una “Federación Intergaláctica” que está integrada por seres de otros planetas y por humanos. Los extraterrestres, de acuerdo con la versión que dio en la entrevista, llegaron aquí para investigar y comprender la estructura del universo. La cooperación incluiría una base subterránea en Marte, donde hay, manifiesta Eshed, alienígenas y representantes del Gobierno norteamericano.

El profesor señaló que Donald Trump estuvo “a punto” de revelar la existencia de los extraterrestes, pero la “Federación Intergaláctica” le impidió hacerlo para evitar una histeria masiva en la humanidad, pues todavía necesitaba “evolucionar y alcanzar una etapa en la que entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales”.

Pese a los esfuerzos de la “Federación Intergaláctica”, a criterio del profesor israelí, no estaríamos muy lejos de que se conozca “la verdad”.

“Pronto, nos pondremos en contacto con extraterrestres, nos enseñarán todo lo que saben, la ciencia saltará mil años luz por delante y podemos empezar a viajar en el tiempo-espacio”, aseveró Eshed.