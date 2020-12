El británico William Shakespeare, de 81 años, ha sido noticia no solo por ser el primer hombre, y segunda persona, en el mundo en vacunarse contra el COVID-19. Sino también por ser un homónimo al famoso dramaturgo británico.

Esto se viralizó más que nada en el Reino Unido donde se hicieron memes, comentarios y tuits al respecto.

Shakespare, más conocido como Bill por sus amigos, se puso la vacuna de Pfizer minutos después de que lo hiciera Margaret Keenan, de 90 años, la primera en inmunizarse contra el coronavirus.

Mira algunos posteos sobre este tema:

Entre dormida y despierta leí que William Shakespeare había sido el segundo en ponerse la vacuna. Pensé que lo había soñado, pero no. Entre ser y no ser, el 2020 decidió serlo todo, hasta lo imposible.

Con 456 años, sin duda, es persona de alto riesgo



“To vaccinate, or not to vaccinate, that is the question”, ha añadido.https://t.co/ISClNtyU76

— Julen Bollain (@JulenBollain) December 8, 2020