Frida Kahlo pintó su autorretrato de 1943 Pensando en la muerte mientras estaba postrada en la cama con la salud ya muy deteriorada. Y se ha interpretado como una visión de la muerte como un camino hacia otra forma de vida.

Debemos aprender a enfrentar el terror de la muerte y desarrollar el coraje de explorar cómo la conciencia de nuestra mortalidad puede ayudarnos a navegar por el ahora.

La cena del más allá

La gran cadena de la vida

Viajes a la profundidad del tiempo

*Roman Krznaric esfilósofo. Este artículo está basado en su nuevo libro The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short-Term World.