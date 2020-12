Un arqueólogo y profesor británico asegura haber encontrado en Nazaret, Israel, los restos de la que fue la casa de Jesús durante su infancia.

Ken Dark, maestro de la Universidad de Reading, en Inglaterra, con unos 30 años de experiencia, publicó este 2020 el libro "El Convento de las hermanas de Nazaret" en el que confirma su tesis anunciada en 2015, pero investigada desde 2006.

La casa de Jesús estaría ubicada debajo de ese convento. Dark señala que alrededor de 1888, Victor Guérin, un erudito bíblico, ya afirmó que esas eran las ruinas de la vivienda de Jesús, pero no fue hasta alrededor de 1930 que las hermanas ordenaron excavar el sitio, sin obtener resultados concretos.

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy

— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) November 23, 2020