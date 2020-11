Es cierto que estos manuales pueden ayudar a una persona a encontrar alguna solución, el problema es que, en su mayoría, esas "soluciones" son generalidades, sentido común y vaguedades, incluso muchos de esos libros son una estafa, como lo son las expresiones "si quieres, puedes", "la búsqueda de la felicidad" o "el secreto de la vida".

Los libros de autoayuda llevan de moda muchos años y quizás ahora pueda ser también una moda criticarlos porque hemos visto que no sirven para nada.

Eso no implica que los psicólogos no utilicen la llamada "biblioterapia", que no es sino utilizar textos escritos como una ayuda a la terapia regular.