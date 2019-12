En Australia, una mujer necesitó 25 puntos de sutura en la cara y casi pierde un ojo después de ser mutilada por un canguro mientras paseaba a su perro.

Según CNN en Español, que cita a según 9News, el ataque ocurrió cerca de un sendero para caminar en la ciudad de Wodonga, en el estado de Victoria.

Imagen de los puntos que necesió la mujer atacada. Foto: 9News / CNN en Español

El ataque sucedió cuando Dina (que no quiso decir su apellido) soltó a su perro y el animal comenzó a perseguir a un gran canguro macho, lo que la llevó a intentar intervenir.

“Subí corriendo por el terraplén para tratar de alejar a mi perro, pero no me di cuenta de que estaba solo a tres o cuatro metros detrás del canguro. Y fue entonces cuando sentí que el canguro estaba entrando en pánico y pensando: ‘Estoy siendo atacado por todos lados'”, declaró la mujer a 9News.

Segun contó, se giró a la derecha cuando el canguro la atacó por detrás y la tiró al suelo.

La mujer atacada por canguro muestra una de las heridas curadas en su brazo. Foto: 9News / CNN en Español

“Me arrancó la parte posterior de la pierna, ahora sé que si no me hubiera dado la vuelta, probablemente me habría destripado”, contó al medio de comunicación.

El canguro comenzó a “golpear” y saltar sobre ella, según aseguró. La mujer decidió hacerse la muerta y se planteó esperar hasta que termine.

9News indicó que tras esto, el canguro la dejó con la sangre brotando de su cabeza. Posteriormente, una persona que pasaba por la zona la ayudó y la llevó a un hospital.

Dina necesitó 25 puntos en la cara. Además, tuvo que someterse a una cirugía por sus heridas en las piernas y fue dada de alta el domingo 29 de diciembre de 2019. Todavía tiene rasguños y cortes en toda la espalda y los brazos, de acuerdo con el reporte de la cadena televisiva.

Pese a todo lo que ocurrió, Dina no culpa al canguro, recalcó que su perro lo había perseguido y que eso provocó el ataque.