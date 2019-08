Cómo la sangre fría hizo que este piloto evitara una tragedia

La tragedia parecía segura para las 233 personas que viajaban a bordo del avión de Ural Airlines que se accidentó esta semana en Rusia. Sólo una cosa lo evitó: la sangre fría de los pilotos.

Y es que los pilotos que hicieron el aterrizaje forzoso en un campo de maíz de un Airbus cargado de combustible sin heridos de gravedad son aclamados en su país, tanto que el presidente Vladimir Putin les dio la condecoración "Héroe de Rusia" por su hazaña.

El A321, cargado de combustible ya que acababa de despegar del aeropuerto Zhukovsky de Moscú, se encontró con una bandada de gaviotas que fue absorbida por sus motores.

El avión se quedó sin motores.

En Rusia, comparan lo sucedido con el "Milagro en el Hudson", el incidente con aves que casi precipitó a un Airbus A320 sobre el centro de Nueva York en 2009.

Este episodio tuvo un final feliz cuando el piloto posó el avión de manera segura en el río Hudson. Y hasta Tom Hanks protagonizó una película sobre el hecho.

¿Qué le pasó al ruso A321?

El avión ruso iba con 226 pasajeros y siete tripulantes a bordo. Acababa de despegar desde Moscú e iba rumbo a Simferopol, en Crimea, un destino de verano popular entre los rusos.

El piloto, Damir Yusupov, contó a los periodistas por cuán poco escaparon del desastre.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEl capitán Damir Yusupov fue aplaudido por su aterrizaje de manual.



El avión estaba acelerando, ascendiendo, cuando un motor se apagó repentinamente.

Los tripulantes pensaron que aún podían regresar al aeropuerto, con el otro motor, dijo el capitán Yusupov.

"Cuando vimos que el segundo motor también estaba perdiendo potencia, a pesar de todos nuestros esfuerzos, el avión comenzó a perder altura", contó.

"Cambié de opinión varias veces, porque estaba planeando ganar altura", señaló.

Pero según Flightradar, una página que muestra información en tiempo real de miles de vuelos de todo el mundo, el A321 solo había alcanzado los 243 m.

"Planeé llegar a una cierta altura, mantenerla, descubrir la falla del motor, tomar la decisión correcta, resolverlo todo. Pero resultó que realmente no había tiempo", indicó.

El capitán Yusupov y su copiloto, Georgi Murzin, lograron detener el suministro de combustible a los motores y mantuvieron el jet nivelado, planeando hacia un campo de maíz, sin desplegar el tren de aterrizaje.

Si las ruedas bajan, existe el riesgo de que los residuos que estén en el aire rompan los tanques de combustible del avión.

El avión aterrizó en el campo de maíz menos de dos minutos después de haber despegado.

Yusupov recordó sus prácticas de aterrizajes de emergencia en un simulador de vuelo en Ural Airlines.

"Realmente no me siento como un héroe", sostuvo. "No estaba asustado... Hice lo que tenía que hacer, salvé el avión, a los pasajeros, la tripulación".

Aterrizaje de manual

Yuri Sytnik, considerado uno de los mejores pilotos de Rusia, le dijo al diario Komsomolskaya Pravda, que la tripulación había hecho todo de acuerdo a los manuales de aviación.

"Apagó los motores... descendió el avión sin problemas, aterrizó primero con la sección de cola para matar la velocidad. Ese es un momento muy complicado: no bajas la nariz, no dejas que un motor golpee el suelo", explicó.

Yevgeny Kuyvashev, gobernador de Sverdlovsk (región de donde proviene el piloto) dijo que la tripulación había mostrado "habilidades fantásticas y cabeza fría", según la agencia AFP.

"Son héroes", añadió.

Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionEl golpeo de unas aves en las turbinas del avión forzaron el aterrizaje.



Los pasajeros fueron evacuados a través de toboganes de escape y se les dijo que se alejaran del avión rápidamente.

"Una de las azafatas dijo que salía humo del avión e inmediatamente entramos en pánico. Corrimos detrás de un hombre que nos dijo que lo siguiéramos", dijo Vitya Babin, un niño de 11 años.

Alrededor de 70 de los pasajeros recibieron atención médica, ya que el aterrizaje fue duro y sufrieron hematomas, pero solo una mujer necesitó ir a un hospital.

Afortunadamente, la cosecha de maíz actuó como un cojín, y estaba húmeda por la lluvia, por lo que las chispas no la encendieron. En muchas otras direcciones alrededor de Moscú, el avión habría tropezado con un terreno de carreteras y edificios.

¿Qué tan alto es el riesgo de chocar con aves?

El diario ruso Vedomosti informa que en 2015 hubo 411 incidentes de aviones con aves en Rusia, y que en 2018 hubo 1.021.

Estos choques son un peligro diario en la aviación en todo el mundo.

Los datos de la Autoridad de Aviación Civil (CAA), de Reino Unido, muestran que hubo 1.835 casos con aves en Reino Unido en 2016 y 1.380 en 2012.

El aumento del número de incidentes sugiere un vínculo con el crecimiento del tráfico aéreo.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLos choques con aves son un peligro diario en la aviación en todo el mundo.



Según Vedomosti, hay un vertedero de basura que atrae a las aves a solo 2 km del aeropuerto de Zhukovsky.

Sin embargo, funcionarios de Moscú citados por la agencia de noticias Tass dijeron que el basurero más cercano a Zhukovsky estaba a 14 km de distancia.

El general Vladimir Popov, piloto militar citado por Komsomolskaya Pravda, había dicho que los aeropuertos rusos fueron asistidos por expertos en observación de aves, pero que ninguna medida para evitar colisiones fue totalmente efectiva.

No se pudieron instalar rejillas en los motores, ya que interferirían con la aerodinámica y el suministro de aire, reduciendo la velocidad y el empuje del avión, dijo.

Los aeropuertos usan varios métodos: espantapájaros, bolas grandes y brillantes como las de las discotecas, camiones de bomberos con sirenas ruidosas, golpes de proyectiles que espantan pájaros y chorros de agua.

La CAA dice que otro elemento disuasorio es mantener el césped del aeropuerto bien recortado, reduciendo los hábitats para la vida silvestre que sirve de alimento a las aves.

Los aeropuertos de Reino Unido también tienen equipos que monitorean la vida silvestre y analizan los choques con aves.

En 2012-2016 hubo entre cuatro y cinco colisiones confirmadas de aves por cada 10.000 movimientos de aeronaves, informa la CAA.

En ese período, las gaviotas fueron las aves involucradas con mayor frecuencia (1.100 casos confirmados) en los incidentes, seguidas de golondrinas.

La CAA detalla que las especies que causan más daño en los choques con aviones son el cisne mudo y el ganso canadiense.

¿En qué se diferencia el caso ruso con el aterrizaje en el río Hudson?

El drama de Nueva York se convirtió en una película, "Sully: Milagro en el Hudson", y el vuelo de Moscú podría ser inmortalizado también.

La causa de ambos incidentes fue un choque con pájaros y en ambos casos fallaron los motores, pero los pilotos rusos entrevistados por BBC Rusia mencionaron algunas diferencias significativas.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionUn Airbus A320 de US Airways descendió forzosamente al río Hudson en enero de 2009.



Las 155 personas a bordo del A320 estadounidense fueron rescatadas por botes cercanos y hubo pocas lesiones graves. El vuelo de Moscú tuvo un final feliz similar.

Los pilotos rusos del A321 tenían menos experiencia de vuelo, mientras que el piloto de US Airways, Chesley Sullenberger ("Sully"), tenía 57 años, 30 años de experiencia y también había volado aviones de combate.

Sin embargo, los dos rusos se habían graduado con las mejores calificaciones de una universidad de aviación civil.

El capitán Yusupov se unió a Ural Airlines en 2013, a los 33 años, después de la universidad. Antes había trabajado como abogado.

Los rusos tuvieron menos tiempo para reaccionar. El avión de US Airways había subido a 975 m antes de la aparición de las aves, tres veces más alto que el A321.

En ambos casos, había sitios seguros para aterrizaje cerca: un campo de maíz y un tramo poco profundo del río Hudson.





Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.



Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo



Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo