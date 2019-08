Un foto capta increíble ilusión óptica de una cebra con dos cabezas

El fotógrafo de origen indio, Zhayynn James, quien se dedica a tomar imágenes de la vida silvestre, logró capturar una increíble ilusión óptica en la que se aprecia una cebra con dos cabezas.

Según dio a conocer The Daily Mail, el momento ocurrió cuando el hombre identificó a los dos animales durante un safari por el cráter de Ngorongoro en Tanzania. Ambas cebras se pusieron en fila mirando hacia diferentes lugares, momento exacto en el que Zhayynn tomó la fotografía que hoy recorre el mundo.

“Como estaban paradas una detrás de otra, pero mirando en diferentes direcciones, ambos cuerpos se alinearon perfectamente para parecer una sola“, dijo el autor de la imagen.

Hay que considerar que, en el acierto fotográfico, las rayas de las protagonistas contribuyeron a crear la increíble a ilusión óptica.

Photographer captures amazing image of 'two-headed' zebra after he spots herd in Tanzania https://t.co/fcB0e6x9Pr

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 3, 2019