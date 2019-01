Fan descubre el secreto de la nueva ropa de Broly.

Dragon Ball Super: Broly todavía sigue dando que hablar. La película ya se convirtió en el tercer filme de animé con mejor recaudación en Estados Unidos y promete seguir acumulando ganancias en taquilla. Gran parte del éxito del material se debe al nuevo Broly, el cual tiene una personalidad mucho mejor desarrollada que su par aparecido por primera vez en 1993.

Mucho de la caracterización mental del personaje que vemos se remonta a su experiencia viviendo en el solitario planeta Vampa junto a su padre, Paragus, quien lo entrenó sin piedad para que se convirtiera en un guerrero poderoso. Mientras que una parte del porqué de la ropa de Broly se explica directamente en la película, hay otra que Akira Toriyama decidió dejar en el misterio, como sus pantalones.

Incase you're wondering where Broly's outfit change came from pic.twitter.com/A4NfujwxiM

Broly and Paragus stole Beet's clothes

Broly took his pants, shoes and wristbands

Paragus stole his pouch pic.twitter.com/4gtTueLJXb

— FTW Studios (Broly is Best Boi) (@FTWStudios99) 25 de enero de 2019