Exconcursante de Miss Universo muestra sus estrías y cautiva

Rozanna Purcell, exMiss Irlanda, publicó en su Instagram una foto en bikini durante sus vacaciones en Bali. En ella reconoció que a pesar de que durante su adolescencia y gran parte de su vida adulta sufría cuando se veía en traje de baño, finalmente aprendió a amarse y aceptar sus "marcas de reptil".

Según una nota de infobae.com, Purcell, quien fue coronada Miss Universo Irlanda en el 2010 y representó a su país en el certamen de Miss Universo en el mismo año -obteniendo el décimo lugar en el concurso-, recibió miles de me gusta y decenas de comentarios por su mensaje.



"La primera vez que noté mis estrías tenía probablemente 11 o 12 años y pensé, 'no recuerdo que mi gato me haya arañado'", escribió en su red social.

Aunque en un principio las marcas le parecieron interesantes y diferentes, rápidamente notó que no eran aceptadas por la sociedad.

"A medida que fui creciendo, en la escuela secundaria, me di cuenta de que no era algo que debía hacerme sentir bien ni mostrar; nadie en las revistas las tenía. Jamás vi a otro que las tuviera, no era algo normal ni considerado hermoso", agregó la modelo.



"No fue sino hasta estos últimos dos años que puedo caminar segura en un bikini o con shorts y no tener vergüenza pensando que probablemente sólo me están mirando las estrías y la celulitis", mencionó la exMiss Irlanda.

La publicación sumó miles de comentarios de sus seguidores. Rozanna Purcell se encuentra en Seminyak junto a su novio, el productor musical Zach Desmond.