Mujer terminó desfigurada tras teñirse el cabello

Estelle, una joven francesa de 19 años, sufrió la peor experiencia tras decidir cambiarse el color de cabello. Quería pasar de rubia a morena, pero tras aplicarse el tinte, se le deformó el rostro.

Aunque sufrió unas consecuencias que impresionan, Estelle hizo algo que no todos hacen: la prueba de alergia. El problema fue que no lo hizo bien. En los empaques, se recomienda esperar 48 horas después de la prueba para confirmar que no hay rechazo al producto y recién entonces aplicarlo en todo el cabello. La joven solo esperó 30 minutos.

Unas horas después de aplicarse en tinte, comenzó a sentirse ahogada, con síntomas de intoxicación y notó que las partes blandas y superiores de su cabeza estaban blandas.

Tras concurrir a un centro de emergencias, le confirmaron que se trataba de una reacción alérgica a la parafenilendiamina (PPD), un componente presente en la mayoría de los tintes y que también puede encontrarse en la ropa negra y los tatuajes de henna.