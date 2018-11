3 revelaciones íntimas que hace Michelle Obama en sus memorias

La ex primera dama de EE.UU., Michelle Obama, es una de las figuras más respetadas en su país y alrededor del mundo.

Por eso es imposible que no llame la atención cuando habla de "problemas en su matrimonio" y de "abortos espontáneos".

Pues este viernes, durante una entrevista con la cadena ABC, Obama reveló detalles de su libro de memorias "Becoming" (Convirtiéndome) y que estará en las librerías de EE.UU. el próximo martes.

De acuerdo a lo señalado por la ex primera dama, en el libro revela que tuvo un aborto espontáneo hace 20 años y que utilizó la fertilización in vitro para concebir a sus dos hijas, Malia y Sasha.

Y también aprovechó para enviar una fuerte crítica al actual presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien acusó de "poner la seguridad de mi familia en riesgo".

Obama señaló además que durante algún tiempo asistió a varias sesiones de terapia de pareja con su esposo, el expresidente de EE.UU., Barack Obama.

La ex Primera Dama

Sobre el embarazo

Michelle Obama, una exabogada y administradora de hospitales, le dijo a la cadena ABC que después de su aborto espontáneo "me sentí que había fallado porque no sabía lo común que eran los abortos espontáneos, porque no hablábamos sobre eso".

"Nos encerrábamos en nuestro propio dolor, pensando que de alguna manera estábamos rotas. Es muy importante hablarle a las madres jóvenes sobre el hecho que este tipo de cosas pasan", dijo Obama.

E indicó que cuando tenía unos 34 años se dio cuenta de que el "reloj biológico" es real y que la "producción de ovarios es limitada", lo que la llevó a tomar la decisión de buscar la fertilización in vitro para concebir a sus dos hijas.

"Creo que lo peor que nos podemos hacer entre las mujeres es no compartir la verdad sobre nuestros cuerpos y cómo funcionan", anotó la ex primera dama en el programa "Good Morning America".

La pareja se casó en 1992.

Sobre su matrimonio

Obama reveló que la relación con su esposo tuvo varias dificultades, especialmente después de que él fuera elegido senador estatal en 1996, lo que hizo que ella se quedara sola en casa en medio del proceso de la fertilización in vitro.

"Le terapia de pareja para nosotros fue una de las vías en la que aprendimos a hablar sobre nuestras diferencias", le dijo a ABC.

"Conozco a muchas parejas jóvenes que tienen problemas en su relación y que creen que la culpa es de ellos. Quiero que sepan que Michelle y Barack Obama, quienes tiene un gran matrimonio y se aman mutuamente, trabajamos mucho en nuestro matrimonio y buscamos ayuda cuando la necesitamos", agregó.

Otro de los detalles íntimos que relató fue que se enamoró de Barack Obama durante una noche de verano en Chicago.

"Tan pronto me permití sentir algo por Barack, todo los sentimientos llegaron como una explosión de lujuria, gratitud, satisfacción, maravilla", escribió.

Sobre Trump

En su libro, Obama relata que ella nunca perdonará el hecho de que el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, impulsara la idea de que su esposo no había nacido en EE.UU.

"Toda la cosa (las dudas sobre su lugar de nacimiento) era loca y mezquina, por supuesto, su intolerancia subyacente y su xenofobia difícilmente podían ocultarse", se puede leer en uno de los extractos de las memorias a las que tuvieron acceso varios medios de comunicación en Estados Unidos.

"¿Qué pasa si alguien con una mente inestable carga una pistola y se dirige a Washington?, ¿qué tal si esa persona va en busca de nuestras hijas? Donald Trump, con sus ruidosas insinuaciones sin sentido, puso la seguridad de mi familia en riesgo. Y por eso nunca lo voy a perdonar".

La familia Obama durante un paseo a Indonesia en 2017.

Ella dijo que la golpeó mucho la victoria presidencial de Trump en 2016 y que trató de "detener todo el tiempo".

Este viernes, antes de su viaje a París, Trump se refirió a algunas de las frases de la ex primera dama.

"A ella le pagaron un montón de dinero por escribir un libro y los editores siempre te piden que tenga algo de controversia", dijo el mandatario.

"De mi parte nunca voy a perdonar a su esposo por lo que le hizo al ejército de nuestro país por no financiarlo de forma adecuada. Lo que él hizo convirtió a este país en un lugar muy inseguro", anotó.