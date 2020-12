La reconocida firma de arquitectos Skidmore, Owings & Merrill (SOM) viene trabajando en su diseño más desafiante: el hábitat futurista 'Moon Village', el primer asentamiento humano permanente en nuestro satélite. Su propuesta ha sido sometida a un riguroso examen por parte de expertos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Las imágenes del proyecto, recientemente publicadas por la firma, muestran el aspecto que tendrá el hogar de los primeros astronautas que colonicen la Luna, mientras las agencias ya se preparan para establecer bases lunares permanentes.

En los diseños publicados se aprecian estructuras cilíndricas, cuya construcción se prevé que comience dentro de esta década. Estarán provistas de techos y de paredes de regolito de un metro de grosor para proteger a los astronautas de la radiación y de las temperaturas bajo cero. Los ladrillos, por su parte serán construidos con la capa superior de tierra, que será recolectada por robots y convertida en ladrillos por impresoras 3D.

. @SOM_Design and @esa to Continue Moon Village Research https://t.co/Apstooua32 pic.twitter.com/mNAqacbRmw

.@ASCETweets checks out recent collaborations in design & engineering for space habitation, including our Moon Village project with @esa and @MIT: https://t.co/C3B3Ejcl8K pic.twitter.com/hIEixGNaRu

— Skidmore, Owings & Merrill (@SOM_Design) January 17, 2020