A primera vista parecería solo un mal rato: una prueba de coronavirus que regresa como positiva, pero luego la persona no desarrolla síntomas y los siguientes exámenes dan negativos.

No se trata de los ya bien documentados casos asintomáticos (pacientes que tienen covid-19, pero que la enfermedad no se manifiesta) sino de otra variante más rara: los que no tienen el virus, pero las pruebas sugieren de forma equivocada que están enfermos.