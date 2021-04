Lee, 38 años, es ingeniero civil en la empresa Skanska Costain Strabag.

En el último año ha descubierto que una semana laboral más corta es una gran ventaja.

"Un puesto de alto nivel requiere cierto grado de contemplación y espacio para pensar. Me viene muy bien, y a todo el equipo también".

" No me veo volviendo a la forma en que trabajaba antes" , afirma.

Tendencia a reducir las horas de trabajo

Encuestas y experimentos en distintas partes del mundo muestran que existe un anhelo por reducir la jornada laboral y la consideración de que trabajar a tiempo parcial no debe ser un obstáculo para hacer carrera. Un deseo que ya se percibía antes de la pandemia, pero que el modo de trabajar durante la misma ha impulsado considerablemente.

Timewise, que encargó la investigación, explica que hace nueve años una encuesta similar reveló que el 72% creía que "no era posible" tener un trabajo de alto nivel a tiempo parcial.

¿Es un freno reducir la jornada?

"Durante mucho tiempo hemos visto una disculpa ante el término tiempo parcial: 'sólo estoy a tiempo parcial'. Ahora sabemos que la inmensa mayoría de la gente en Reino Unido no ve ninguna razón para que los trabajadores a tiempo parcial se vean impedidos de progresar en sus carreras", explica.

Las madres, en particular, se han dado cuenta de que compaginar el trabajo con las exigencias del cuidado de los hijos ha supuesto un estancamiento en sus carreras, lo que ha socavado los esfuerzos por lograr la igualdad de género en los altos cargos.

Pero no para Gemma Fleuren.

"En puestos anteriores, me dijeron que retirara las fotos de mis hijos de mi mesa, por si enviaban un mensaje a los jefes de que no me tomaba en serio mi carrera", explica.