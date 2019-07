Mare Cevallos, la policía tajante en 'Sharon, Corazón Valiente'

Este martes 20 de agosto se estrena 'Sharon, Corazón Valiente', la segunda parte de la telenovela biográfica sobre la cantante Edith Bermeo.

A esta producción se sumó la actriz María Emilia Cevallos quien interpretará a Diana Gómez, una agente fiscal de la Policía Judicial que investigará el caso "Sharon".

"Es una mujer trabajadora, ordenada e independiente. Me gusta la personalidad de ella porque haciendo una novela donde estamos recordando a alguien víctima de femicidio pude analizar la actitud de muchas mujeres. Se puede caer en mentiras, en falsos amores, en fantasías y ella no era así. Ella es tajante", señaló Cevallos sobre su personaje.

Sobre sus compañeros de trabajo y el equipo con el grabó dijo: "Ellos me recibieron de maravilla. Llegué con las manos abiertas para aprender, para volver a ganar fe en la televisión y cumplieron con mis expectativas. Es un equipo súper entregado en lo que hace y estoy súper orgullosa con el producto que le vamos a entregar al público ecuatoriano".

Consultada sobre una escena que la había impactado, resaltó que hubo algunas que le demandaron más esfuerzo pero recordó una experiencia que la afectó a nivel personal.

"Recuerdo una escena que me dolió a manera personal cuando mi personaje tuvo que sacar de la cárcel a una chica por equivocación y la actriz que hizo de esta chica me dijo 'y a mí quien me va a devolver la vida que perdí'. Sentí impotencia porque creo mucho en la justicia y es por eso que muchas veces hago cosas o digo cosas aparentemente para llamar la atención pero es realmente para sacudir ciertas mentes. Para que se den cuenta de que hay cosas que no se tienen que hacer", dijo.

Luego de grabar sus escenas en Sharon, Cevallos comentó que ha hecho temporadas teatrales y que continúa formándose, aunque también se tomó un tiempo para replantearse sus metas, "sanar, soltar y dejar ir".

Si deseas conocer más del trabajo de María Emilia Cevallos no te pierdas 'Sharon, Corazón Valiente', este martes 20 de agosto por Ecuavisa.