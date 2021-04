Los médicos de Quito ya hablan de una sobresaturación hospitalaria la mayoría ya han pasado el límite de su capacidad de atención, como el hospital San Francisco del IESS, en el norte, en donde el área de emergencia está copada.

Los pacientes no han dejado de ser atendidos pero los espacios ya no son suficientes. Esta situación en los próximos días podría tomar un camino aún más peligroso si no se toman medidas urgentes.

A pesar de los esfuerzos para salvar vidas, en el hospital San Francisco se implementaron seis espacios en terapia intensiva pero ya se coparon. Hay una larga lista de pacientes esperando a ser derivados.

Pero no solo ocurre en esta casa de salud en el hospital público, Pablo Arturo Suárez aseguran que ya se viven panoramas parecidos a los de julio, el mes más crítico de la emergencia sanitaria en Quito, incluso se piensa en volver abrir espacios por la alta demanda de personas infectadas.

Es este panorama desalentador el que hace pensar a los médicos que la pandemia ha tomado más fuerza y que la única medida urgente que evite catástrofes es un nuevo confinamiento, así lo asegura Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica.

El especialista, la gravedad de los contagios en quito hacen que las muertes diarias ya se acerquen a los 30, es decir, que más de 200 personas estarían falleciendo semanalmente por el virus.