¿Quién es en la vida real Patrick de Sá Junqueira?

Thiago Neves Fragoso tiene 38 años, es cantante y actor brasileño, conocido por sus papeles de Nando en El clon y ahora en El Otro Lado del Paraíso como Patrick de Sá Junqueira, el abogado que ha comenzado a enamorarse de Clara.

Thiago empezó su carrera teatral en 1989, cuando tenía apenas ocho años, en un grupo de teatro amateur en Tijuca, en Río de Janeiro. A los once años comenzó su carrera musical con Os Sinos da Candelária, una obra basada en una masacre de niños ocurrida en Rio de Janeiro en 1993.

Viajó de intercambio a los Estados Unidos en 1998 y vivió durante un año en Alabama, donde se graduó en Lamar County High School. Tomó clases de literatura norteamericana e inglesa, siendo todavía capaz de recitar pasajes de Macbeth de Shakespeare en inglés. Participó en dos obras de teatro en un grupo de la escuela de teatro y ganó el premio al "Mejor actor del año" en la ceremonia de graduación.

Uno de sus trabajos más importantes fue la telenovela El Profeta, donde interpretó a un joven con poderes de clarividencia con gran ambición.

En 2007 hizo el doblaje de la versión portuguesa del personaje Linguini, en la película de Disney y Pixar, Ratatouille.

Grabó una canción y video de la versión brasileña del CD y DVD de la banda sonora de la película de Disney, High School Musical 2, que se llama "Você é a Música em Mim" (versión de "You Are the Music in Me"). La versión fue tan exitosa que resultó ser transmitida en los canales de Disney en todo el mundo.