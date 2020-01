Efraín Ruales se confiesa en ´Lo Que Somos´

El presentador comentó en este nuevo segmento, alguna de las dudas que en su momento sus seguidores han tenido y Alejandra Jaramilo fue la encargada de realizarle las 10 preguntas a la que se sometió Ruales.

Uno de los proyectos a los cuales les está dando mucho movimiento en la actualidad, es al contenido que comparte en la red social de Instagram, en donde además de postear excelentes fotos en compañía de su perrito Jagger, entretiene a más de uno con su usual sentido del humor.

Sin embargo, hubo cierto contenido que le ocasionó cierta polémica al presentador fue el de ´Farándula de Papel´, por lo que en su momento el también presentador Miguel Cedeño, se molestó, por su parte Efraín mencionó que no tiene ningún resentimiento, "Me le acerqué a Miguel, lo abrace y le dije que si en algún momento lo lastimé con mi humor lo siento muchp", mencionó el actor, quien deja en claro que su humor no busca lastimar a alguien solo parodiar de todo lo que se pueda.

El actor mencionó que su madre es el apoyo incondicional que más necesita, con quien comparte mucho y que tiene un acercamiento especial.

Conoce un poco más de lo que fue la entrevista en el siguiente video: