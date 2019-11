¡Con capa, trono y corona! Así llegó Marián Sabaté a En Contacto.

Desde este miércoles 6 de noviembre, la popular presentadora de televisión se suma al elenco de la revista matutina transmitida de lunes a viernes a las 10:30 por Ecuavisa.

"La reina de la prensa rosa" fue presentada oficialmente por sus compañeros Henry Bustamente y Gaby Díaz, luego recibió la bienvenida de Samtha Grey y Angello Barahona. Efraín Ruales no estuvo presente ya que ha pedido permiso para estar junto a su padre, quien se encuentra delicado de salud.

Este 2019 Sabaté cumple 34 años de trayectoria en televisión. Durante el programa recalcó lo feliz que se siente de regresar a la pantalla chica.

"Me siento como pez en el agua. Cuando Gabriela (Pazmiño) se fue de vacaciones todos me recibieron con muchísimo amor y me sentí muy cómoda", aseguró

Cuestionada sobre el rol que cumplirá en el programa, dijo que no solo se encasillará en farándula. "Me encanta la idea de poder conversar con un médico o un especialista, y aquí podré hacer de todo".

Sobre la aceptación que ha tenido con el público señaló: "Se identifican conmigo porque soy una persona que no soy falsa. Me muestro tal cual, transparente. He llorado, he compartido mis matrimonios, mis divorcios, mis embarazos, mis partos, mis tragedias... Han vivido mi vida a través de la pantalla".