Gaby Díaz: "Mañana será un programa divino y emotivo"

Hoy se sumó a 'En Contacto' una nueva integrante, Gaby Díaz, pero a su vez fue la despedida de Gabriela Pazmiño que durante más de tres años hizo las mañanas divertidas y diferentes.

Luego de terminar el programa, la nueva presentadora almorzó con representantes de distintos medios de comunicación, entre ellos prensa escrita y digital. Quiénes la acompañaron en este buffet fueron sus compañeros: Gabriela Pazmiño, Alejandra Jaramillo, Henry Bustamante, Efraín Ruales y Ángelo Barahona.

La carismática animadora nos dio una entrevista acerca de su llegada a Ecuavisa.

¿Cuál fue la razón por la que aceptaste estar 'En Contacto'?

"Siempre anhelé estar en un programa matinal, estar cerca de las amas de casa y la verdad siempre quise estar ‘En Contacto'. Por fin di el gran paso, cuando una se proyecta y pide las cosas con el corazón se cumple. Llego en el mejor momento de mi vida".

¿Cómo ha reaccionado el público ante tú llegada al programa?

"Aún no he visto mi celular para nada, pero me han dicho que la gente está contenta, súper ansiosa, ya que mañana será un programa divino y emotivo. Así que estoy muy feliz por el recibimiento que me han dado".

¿Algún segmento que te gustaría manejar?

"Aún no hemos hablo sobre eso, pero son tantas cosas las que podemos hacer de la mano de las amas de casa. Como la reutilización de las cosas del hogar que las podemos usar en diferentes maneras".

¿Cómo te ha tratado el equipo de 'En Contacto'?

"Mis compañeros son bellos, y solamente me queda abrir mis brazos para darnos ese abrazo de compañerismo que nos va a mantener unidos durante todo este proyecto".