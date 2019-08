Aurelio Casillas regresa en “El señor de los Cielos” 7

Si bien es cierto, uno de los personajes más esperados de la narco serie “ El señor de los Cielos” que transmite todas las noches la pantalla de Ecuavisa, es el de Aurelio Casillas, interprado por el actor Rafael Amaya, pero qué paso con el actor, cómo será el regreso en esta última entrega. Estas y más preguntas son las que se hacen los fanáticos de la serie.

El actor regresó y con fuerza, así lo confirma Telemundo, pues ya se grabaron algunas de las escenas y están en la espera de lanzar esta temporada en 2020.

El papel que interpreta Amaya desapereció en la mitad de la sexta temporada, dejando a su personaje en coma, provocado por un tiroteo entre narcotraficantes.

Rafael Amaya no estaría pasando por su mejor momento de salud. “Actuaba de manera muy rara, no podría confirmar si era producto de alguna ingesta o de alcohol, pero él ya no es el mismo de antes, no podía recordar textos, desaparecía, le costaba concentrarse”, dijo uno de sus compañeros que por lo delicado del tema prefirió reservar su identidad.

El mexicano desapereció en redes sociales, y en su cuenta de instagram la última publicación fue en abril de 2018, acerca de una escena de “El señor de lo s Cielos”. Los fans de Rafael no paran de dejarle mensajes al actor: “Te extrañamos mucho Rafa, porfavor regresa pronto”, “Deseamos de corazón que te encuentres bien, eres un gran actor”.

Los personajes que estarán son: Rafael Amaya, Matías Novoa, Robinson Díaz, Carmen Aub e Isabella Castillo.