Ecuavisa logra fusión con importante compañía audiovisual internacional

La multinacional audiovisual Mediapro y Ecuavisa, la principal cadena de televisión de Ecuador, firmaron un acuerdo de codesarrollo para la realización de un nuevo formato en Ecuador llamado “Prueba de amor”. El reality show se lanzará al mercado ecuatoriano en 2019 y posteriormente a nivel mundial.

Bajo este acuerdo, ambas empresas participarán en el desarrollo y conceptualización del programa. La producción se realizará en los estudios de Ecuavisa, mientras que Mediapro se encargará de la dirección creativa, haciendo posible la realización de un producto de escala internacional.

Esta alianza muestra cómo Ecuavisa continúa superando retos, pero ahora de la mano de un socio estratégico como Mediapro, comentó Ana Cecilia Alvarado, vicepresidenta de Negocios Internacionales y Talentos de Ecuavisa.

“Estamos muy felices de sellar esta alianza con Ecuavisa para la realización de “Prueba de amor”.“Tener la oportunidad de ser copartícipes de la evolución de este canal, es una oportunidad que nos llena de orgullo. Emprenderemos este proyecto con la pasión y compromiso con los que siempre encaramos cada proyecto”, dijo Irantzu Diez-Gamboa, CEO de Mediapro, en Estados Unidos.

“Este formato, en el género del concurso/reality, es parte de nuestro estrategia de producir contenidos multiplataforma con altos estándares de calidad que puedan viajar de país a país y ser relevantes por su temática actual, explicó Ana Cecilia Alvarado.

“Queremos lograr un impacto en nuestra audiencia y que todos se involucren en cada una de la historias y participen desde el otro lado y compartan con sus parejas lo que están sintiendo y aprendiendo en el programa. Aspiramos que a más de entretener, podamos tocar la fibra de nuestra audiencia y si logramos ser catalistas en la transformación de algunas parejas que nos están viendo, habremos logrado nuestro objetivo, lo que yo llamo “el para qué de los contenidos”, finalizó Alvarado.

Mediapro tiene un amplio catálogo de series y programas líderes de audiencia en España que han cosechado gran interés en el mercado internacional como Vis a Vis, cuya tercera temporada se ha emitido con éxito por FOX.

En el listado de producciones en los que ha intervenido figuran títulos como Midnight in Paris, Conocerás al hombre de tus sueños, Vicky Cristina Barcelona (dirigidas por Woody Allen), Un dios salvaje (Roman Polanski), Comandante (Oliver Stone), Los lunes al sol, Princesas, (Fernando León De Aranoa) y Camino (Javier Fesser). Mediapro produce también contenido en Estados Unidos, Portugal, Argentina y Oriente Medio. Entre sus últimos proyectos destacan Todo por el juego con DirecTV; The paradise con YLE; o The Young Pope, de Paolo Sorrentino, con Jude Law y Diane Keaton, ficción emitida en toda Europa que pronto tendrá una segunda temporada en HBO