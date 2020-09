Un juez de Garantías Penales de Pichincha dictó una nueva orden de prisión preventiva contra la ex ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), María de los Ángeles Duarte, por el supuesto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.

Duarte, a quien esta semana se le ratificó la condena de ocho años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016, se encuentra asilada en la embajada de Argentina en Quito desde el 13 de agosto.

Antes de entrar a esa legación, Duarte portaba grillete electrónico y debía presentarse periódicamente ante las autoridades.

La ex ministra, así como otros nueve ex funcionarios del correísmo -entre ellos el ex presidente Rafael Correa-, fueron sentenciados tras una investigación que reveló las coimas realizadas por empresarios a cambio de contratos con el Estado. Estos rubros financiaron el movimiento político Alianza País.