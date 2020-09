El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, negó la prisión preventiva para la prefecta Paola Pabón, pero ordenó que se presente tres veces por semana ante la Fiscalía, hasta que se realice la audiencia de juzgamiento a la que fue llamada como presunta autora mediata del delito de rebelión.

Es así que Pabón, quien se presentaba ante las autoridades una vez por semana, deberá hacerlo desde ahora los lunes, miércoles y viernes.

Esta medida cautelar fue cambiada tras una solicitud del fiscal provincial, Alberto Santillán, quien pedía que se dicte prisión preventiva para la prefecta.

En un boletín de la Fiscalía se señala que la Policía Nacional recibió una alerta sobre un supuesto acercamiento de Pabón con una embajada "para solicitar asilo político".

"No he solicitado asilo a ninguna embajada. No dejé de presentarme en Fiscalía una vez por semana y no he salido del país", dijo Pabón tras conocer la reciente resolución judicial.

La prefecta tiene también un grillete electrónico y prohibición de salida del país.

En este caso están procesados además los militantes de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González. Todos son acusados por la Fiscalía del delito de rebelión durante las protestas de octubre de 2019.