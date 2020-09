Este lunes 7 de septiembre el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia de ocho años de prisión para el ex presidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas, seis ex funcionarios y diez empresarios dentro del caso Sobornos 2012-2016.

A la ex asesora de Presidencia, Pamela Martínez, y a quien fue su asistente, Laura Terán, se les confirmó penas menores. La primera -en esta instancia- fue condenada a 9 meses y 15 días de cárcel, mientras que, la segunda tendrá que cumplir 3 meses y 6 días en prisión, ambas por haber colaborado en la investigación.

Sin embargo, además de las penas privativas de libertad, los sentenciados deberán cumplir con otras sanciones.

Los 20 procesados deben pagar 14,7 millones de dólares (en total) como indemnización. Esta cantidad corresponde al doble del monto de los sobornos que fueron entregados en efectivo o mediante cruce de facturas.

Todos pierden sus derechos de ciudadanía por el tiempo que dure la pena de cada uno.





Las autoridades además comisarán los bienes inmuebles de todos los sentenciados para hacer cumplir las resoluciones.



Los jueces ratificaron además que los ahora culplables del delito de cohecho deberán pedir disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, realizar un curso de al menos 300 horas sobre ética laica y transparencia en administración pública, y colocar una placa en el Palacio de Carondelet con la frase, en español y quichua: "Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética".