El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, reitera que el organismo no aceptará candidatos que no hayan sido seleccionados en las elecciones primarias de las organizaciones políticas, ni tampoco a aquellos que no hayan registrado presencialmente su postulación ante un representante del CNE.

Los precandidatos podían inscribirse hasta este miércoles dos de septiembre. El CNE recibió los documentos de 16 aspirantes a la Presidencia y 15 a la Vicepresidencia.

No se aceptó la inscripción del exmandatario Rafael Correa, quien intentó formalizar su precandidatura a la Vicepresidencia de forma telemática, enviando a su hermana, Pierina Correa, con un poder para realizar la gestión.

Andrés Arauz, el precandidato a la Presidencia por Centro Democrático, que pretende que Correa sea su compañero de fórmula, cuestionó nuevamente este jueves la actuación del CNE.



En una rueda de prensa celebrada en Guayaquil y retransmitida virtualmente, Arauz, de 35 años, adujo que el ente electoral cuenta tanto con la firma electrónica de Correa para la inscripción como candidato, así como la aceptación de dicha candidatura, documentos que no han sido considerados.



Según el reglamento de Democracia Interna de Organizaciones Políticas, "la aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo" ante representantes del órgano electoral.



"Estamos listos para sustentar el caso ante el CNE, y si fuera necesario ante el Tribunal Contencioso Electoral", advirtió Arauz antes de remarcar que si fuera necesario recurrirían "a las cortes nacionales e internacionales para hacer valer ese derecho político".

El CNE convocará el 17 de septiembre a la inscripción formal de los aspirantes desde el 18 de este mes hasta el 7 de octubre. Tras este proceso se confirmarán oficialmente las candidaturas.