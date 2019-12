El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante una entrevista con distintos medios de comunicación, este viernes 20 de diciembre, indicó algunos de los proyectos del gobierno para el 2020. Entre ellos, se mantiene la meta de focalizar los subsidios a los combustibles. "No debemos perder de vista el objetivo, el paradigma es que de aquí en adelante no sean los grandes empresarios, los contrabandistas de gasolina y diésel, y los narcotraficantes los que se beneficien de algo que debería ser de beneficio para el pueblo entero", dijo Moreno.

Ante el cuestionamiento sobre la fecha exacta, el primer mandatario indicó que esa pregunta es para el ministro de Energía y Recursos Renovables; no obstante, aseveró que "hay cálculos de que sea el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril". "Vuelvo a recalcar no volveremos a tomar una decisión hasta que estemos claros de que la focalización afecte a quienes deba afectar y no a los más pobres del Ecuador", dijo Moreno. El mandatario también indicó que el diésel podría entrar en esta focalización, pero que se debe esperar a los resultados de todas las pruebas y estudios que se están haciendo al respecto.

De igual forma, el mandatario cuestionó cuando son acelerados los cambios estructurales, refiriéndose al reclamo de distintos sectores sobre la premura de la medida. "Todos los sectores de la sociedad, de acuerdo a los diálogos del vicepresidente, Otto Sonnenholzner, pedían que se focalice el subsidio a la gasolina y al diésel. Eso es una aberración", manifestó Moreno. Agregó que en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP25, a la que asistió hace dos semanas, se manifestaba que "no podía ser posible que en Ecuador exista un subsidio a contaminar el ambiente".