Una vez que la Comisión de Régimen Económico entregó el informe para segundo debate del proyecto de Crecimiento Económico, el pasado viernes, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocó a los asambleístas a la sesión 629 que se realizará el domingo, 17 de noviembre, a las 14H00.

El asambleísta César Solórzano, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional y vocal de la Comisión, mocionó que se apruebe el documento preparado por el organismo legislativo. Para que, de esta forma, el documento sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional y no pase por el Ministerio de la Ley. Finalmente, la mesa legislativa, aprobó el informe 13 votos, es decir con unanimidad.

Durante la sesión de la comisión no hubo lectura del contenido del informe, solo de las conclusiones. Algunos parlamentarios indicaron que votan por el informe pese a que no están de acuerdo en la integralidad de su contenido o no lo conocen a cabalidad.