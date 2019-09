Pareja Yannuzzelli y cinco personas más van a audiencia de juicio por tráfico de influencias

Con la presentación de cinco testigos por parte de la Fiscalía General del Estado, se desarrolló el lunes 9 de septiembre el primer día de la audiencia de juzgamiento en contra de Carlos Pareja Yannuzzelli y otros cinco ciudadanos, procesados por su presunta participación en un delito de tráfico de influencias al suscribir contratos con la empresa Legadoil, para su ejecución en la Refinería de Esmeraldas.

El Tribunal, integrado por los jueces Paola Logroño (ponente), Luis Manosalvas e Ignacio Carrasco, suspendió la audiencia y convocó a las partes procesales para el día martes 10 de septiembre, a las 14H00, para su reinstalación. Está previsto que la audiencia se extienda por tres días más.

Se trata de la sexta audiencia de juicio por un hecho de corrupción ocurrido en la estatal Petroecuador.

En su alegato de apertura, el Fiscal del caso ofreció probar que, bajo la responsabilidad de los procesados (Pareja Yannuzzelli, Diego R., Samuel V., Carlos Q., Marcelo C., Frankie S. y Marcelo C.) –mientras ejercían funciones en Petroecuador– se firmaron contratos principales y complementarios sin haber cumplido con la normativa prevista en el Sistema Nacional de Contratación Pública.

Agregó, según el boletín de la Fiscalía, que solamente se hizo la invitación a la empresa adjudicada, motivo por el que no se hizo una comparación económica, y también que los contratos complementarios no estaban justificados, pues no corresponden a imprevistos, producto del contrato principal, adecuando su conducta a lo establecido en el artículo 285, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al favorecer con varios contratos a la empresa Legadoil. S.A.

Los primeros testigos de Fiscalía formaron parte del equipo de auditoría que practicó un examen especial a los contratos firmados con esta empresa, entre 2013 y 2015, en cuyo informe se hacen observaciones sobre el incumplimiento de la misma normativa interna de la modalidad de contratación mediante régimen especial, por giro específico del negocio, al haber invitado a una sola empresa.