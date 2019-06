Pleno de la Asamblea convoca al ministro Carlos Pérez

El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, fue citado a comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional. Por unanimidad (100 legisladores presentes), aprobaron la resolución propuesta por la parlamentaria del correísmo, Soledad Buendía, para que el funcionario explique sus declaraciones, del 19 de junio de 2019, en las que señaló que varios asambleístas lo llaman a pedir cargos en las eléctricas.

En el documento, de seis artículos, también se incluye:

-Expresar la indignación y preocupación de la Asamblea Nacional ante las declaraciones del ministro de Energía, Carlos Pérez García, en la comisión de Desarrollo Económico.

-Instar al ingeniero Carlos Pérez García a presentar esta denuncia ante las autoridades competentes.

-Disponer al presidente de la Asamblea Nacional a solicitar a la Fiscalía, dentro de las siguientes 24 horas, que certifique si el ministro ha presentado denuncia contra algún asambleísta u otro funcionario que hubiere gestionado cargos públicos, a la fecha de 19 de junio de 2019.

-Deléguese al presidente de la Asamblea a presentar la denuncia penal correspondiente contra el ministro Carlos Pérez García, si el funcionario no hubiera cumplido la obligación de denunciar.

-Póngase en conocimiento de la comisión de Fiscalización, de la certificación que emita la Fiscalia, a fin de que inicie los procedimientos de control político pertinentes.

Inicialmente, la propuesta de Buendía contemplaba tres artículos, pero tras las intervenciones de los legisladores Henry Moreno, Fausto Terán, Ángel Gende, Roberto Gómez y la propia proponente -todos respaldando el llamado a Pérez-, se decidió incorporar tres más.

Tras sus declaraciones en la comisión legislativa, el ministro Pérez emitió un comunicado en el que indicó que "no tengo pruebas para hacer públicos los datos de las personas que me han llamado y que incluso pudieron tomarse nombres de asambleístas... En la comparecencia del miércoles, hablé sobre las llamadas que he recibido de parte de varias personas, entre ellas de asambleístas, con recomendaciones para puestos de trabajo en el sector; quiero aclarar que estas declaraciones no las hice con la finalidad de afectar la imagen de ningún legislador. Como lo mencioné, no tengo costumbre de grabar mis llamadas".