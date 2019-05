Autoridades del CNE, listas para ir a la Asamblea

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) se alistan para acudir a la Asamblea Nacional. Esto, en respuesta al pedido de información que realizó la Comisión de Fiscalización sobre las razones y normativas que justifiquen el retraso (más de dos meses de las elecciones) en la entrega de credenciales a las autoridades electas de la provincia de Los Ríos y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A inconsistencias en el Código de la Democracia, específicamente a la posibilidad que da a los actores políticos de interponer varios recursos contra los resultados electorales, atribuyen dicho retraso los consejeros.

Pero el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, reconoce la responsabilidad política del CNE, sobre todo por la situación de Los Ríos, en donde la Junta electoral no pudo cumplir con su obligación de entregar resultados. “Tenemos que admitir la responsabilidad de esta situación, por la que varias autoridades no han podido ser posesionadas aún. Me incluyo por que soy parte de un cuerpo colegiado, pero la responsabilidad es de quienes tomaron las decisiones”.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene 18 causas por resolver: 11 en Los Ríos; 1 en Chimborazo; 2 en Manabí y 4 del CPCCS. Para el titular de esta entidad, Joaquín Viteri, “hay un afán dilatador, sin fundamento jurídico, ni motivado en derecho. Son ciertos sujetos políticos los que tienen que hacerse responsables de que las autoridades electas no puedan posesionarse”.

Asimismo, dice estar dispuesto a enfrentar un juicio político, si así lo resuelve el Legislativo. “En el caso que se llegue a dar un juicio político, tendrá que ser individual, no puede ser a un cuerpo colegiado. Cada uno deberá responder con sus argumentos sobre las decisiones que tomó en determinado momento”.

A la Comisión de Fiscalización le corresponde definir el día en que recibirá a los consejeros electorales.