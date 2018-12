Bolívar Rosero, el candidato de AP para Guayaquil

Alianza PAIS (AP) anunció a Simón Bolívar Rosero como candidato a la Alcaldía de Guayaquil, este jueves 13 de diciembre de 2018. El anuncio se realizó en la central política que el movimiento tiene en Guayaquil.

AHORA | Simón Bolívar Rosero lanza su candidatura para la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Alianza PAIS. En principio, el postulante iba a participar en #Elecciones2019EC de la mano del Partido Sociedad Patriótica. Vía @apifoto pic.twitter.com/aCjxBLvh0F — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 13 de diciembre de 2018

“Hace unos días yo me dirigí a los medios de comunicación haciéndoles saber que no iba a participar en estas elecciones hasta una nueva oportunidad, pero no pensé que esa oportunidad se iba a presentar rápidamente. Es tan cierto que el señor presidente de la República está incorporando nuevos ciudadanos para que hagan una trayectoria en el quehacer político y sean parte de la solución de los problemas del país”, declaró Rosero.

Con esta postulación, Alberto Arias, asambleísta por Guayas de AP y secretario de organización territorial, confirmó que no habrá alianza con Centro Democrático, partido que dirige el prefecto Jimmy Jairala.

Por su parte, Jairala emitió un comunicado en calidad de presidente nacional de ese movimiento, en el que asevera que no se concretó un acuerdo con AP.

“Las alianzas mientras no se inscriban, son solo conversaciones”, apuntó Jairala, quien explicó que tras la deserción de José Francisco Cevallos como candidato a la Prefectura del Guayas, AP dejó de ser “una figura con opciones electorales”.

No obstante, Jairala sostiene que con el movimiento oficialista se mantiene la alianza en cuatro cantones de Guayas. Según el director provincial del movimiento oficialista Rommel Salazar tres de ellos serían Nobol, Marcelino Maridueña y Salitre.

Rosero fue presentado como candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Sociedad Patriótica (PSP). Sin embargo, el 19 de noviembre dio un paso al costado porque afirmó que la nueva directiva provincial de dicha organización política no respaldaba su postulación.