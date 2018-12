Dos hombres y una mujer conforman terna para Vicepresidencia de Ecuador

Otto Sonnenholzner, Nancy Vasco de Maldonado y Agustín Albán conforman la terna para elegir al nuevo vicepresidente(a) de la República. El presidente Lenín Moreno dio a conocer sus nombres durante un conversatorio con varios medios de comunicación en el Palacio de Carondelet la mañana de este jueves 6 de diciembre.

El presidente Moreno había adelantado anteriormente que la terna la conformaban un periodista, una persona del área social y otra del área educativa. Además, que no eran cercanos a Alianza PAIS ni tienen relación con el primer mandatario. Entre sus características, dijo "que tenga credenciales éticas, que haya trabajado por el país, que no me diga siempre si y que colabore con el proyecto nacional".

Otto Sonnenholzner es economista y propietario de Radio Tropicana; Nancy Vasco de Maldonado representa al sector social. y Agustín Albán al sector educativo.

“Los que se perpetuaban en su rol ya pasaron a la historia. Los escogidos para la terna son jóvenes para tener otro punto de vista del mundo, dijo Moreno. Agregó que los tres candidatos para la vicepresidencia "tienen un perfil de personas que tienen un pasado transparente, de trabajo, y que no son militantes de ningún partido político".

Este jueves también está previsto que el Pleno de la Asamblea tramite y acepte la renuncia irrevocable de Vicuña. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, presentó oficialmente su renuncia este miércoles. Sin embargo, mantiene el cargo hasta que la Asamblea Nacional decida si acepta o no el documento que presentó en medio de una indagación fiscal por supuesta corrupción y un "escándalo" político.

"La vicepresidencia hoy día está todavía en manos" de Vicuña, manifestó, durante una entrevista en Contacto Directo, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno.

Roldán señaló que la Asamblea, de acuerdo a la ley, será "la que tenga que tratar esa renuncia porque es el ente nominador, y posteriormente es que se enviará una terna para que sea la misma Asamblea la que nombre al nuevo vicepresidente".

Según el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa "el Pleno de la Asamblea Nacional designará a la vicepresidenta o vicepresidente de la República con la mayoría absoluta de sus integrantes". El mismo apartado menciona que si en 15 días la Asamblea no elige, el primer candidato de la terna será el vicepresidente.

Con la renuncia de Vicuña, el país perdió a dos funcionarios de ese nivel en casi un año por escándalos de corrupción. Ese cargo lo fungió Jorge Glas con Rafael Correa y posteriormente con Lenín Moreno hasta agosto de 2017.