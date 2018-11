'Capaya' rinde versión por tráfico de influencias

El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, acudió, este 15 de noviembre de 2018, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su versión sobre presuntas irregularidades en la contratación de obras en Esmeraldas, dentro de investigación sobre tráfico de influencias.

El abogado defensor de Pareja, Miguel Arévalo, al ser consultado sobre el cambio de fiscal debido a la renuncia de Paúl Pérez, dijo que es una lástima por cuanto el fiscal ha brindado apoyo en la causa; sin embargo aclaró que el trabajo es con la institución.

"Hemos encontrado muchas trabas por ciertos funcionarios de la Fiscalía, hay un 10% de los funcionarios de la entidad que boicotean el trabajo, talvez por presiones", dijo Arévalo, quien además manifestó que no se han visto resultados de la cooperación eficaz firmada hace más de un año.

Según el abogado, está a la espera de que la FGE comunique dónde está el documento de la cooperación eficaz. "No conozco desde cuándo se perdió, pero no está en este momento en la Fiscalía o no se me ha informado sobre eso".

La firma del acuerdo fue para "proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados." Solo cuando sea comprobada fehacientemente, Pareja Yannuzzelli podrá solicitar los beneficios.

Al momento, Pareja se encuentra cumpliendo sentencias por otros delitos asociados a la red de corrupción de Petroecuador. Por cohecho recibió cinco años; por delincuencia organizada, seis; por enriquecimiento ilícito, diez años; y por peculado, diez años de prisión.