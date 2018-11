CNE no invitó a OEA a veeduría para elección del CPCCS

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió invitar a 11 organizaciones internacionales para que realicen la veeduría al proceso de selección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Entre los invitados no está la OEA, organismo que tradicionalmente ha acompañado a los procesos electorales del Ecuador,

Es que, para el CNE, ese organismo no ha colaborado en la transparencia de los procesos electorales en Ecuador, según el vocal José Cabrera.

A esta decisión se suma la de no mantener la certificación ISO 9001, que adquirió el CNE anterior, a un costo de $ 323 mil con una empresa mexicana auspiciada por la OEA. Ese proceso fue encabezado por el expresidente del CNE, Juan Pablo Pozo, quien ahora es consultor de la secretaría del mencionado organismo internacional.

Según los actuales vocales del CNE, esa certificación no garantiza transparencia electoral, sino que solo certifica sus procesos administrativos.

Actualmente, la entidad pública solo tiene 3 auditores internos certificados, ya que más de una decena de quienes entraron en ese proceso eran funcionarios de contrato que salieron en la administración de Pozo.

Si bien la posición del CNE es distanciarse de la OEA, no implica que ese organismo no vaya a participar de la observación de las próximas elecciones. En su momento, será el gobierno y la Cancillería los que decidan si invitan o no a ese organismo a participar.