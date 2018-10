Asamblea pide "responsabilidades" por fuga de Alvarado

Este martes continuaron las comparecencias de funcionarios de gobierno requeridos por la Asamblea Nacional en el caso de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Al pleno se presentaron Andrés Michelena, actual titular de la cartera de Comunicación, Jorge Costa, director del Centro de Inteligencia Estratégic (Cies) y Rubén Robayo del ECU 911.

Los asambleistas que intervinieron en el pleno expresaron su decepción por la ronda de comparecencia pues, en la opinión de algunos legisladores, los funcionarios "se han lavado las manos" en el tema de la fuga de Alvarado.

Luigi García, de Fuerza Ecuador, aseguró que lo que se ha hecho en el tema es "pasar la pelotita". Por su lado, Wilma Andrade (Izquiierda Democrática) fue más tajante: "nadie ha asumido la fuga de Alvarado", espetó. Ana Galarza, de CREO, coincidió con ambos, al declarar que "nadie (funcionarios) ha respondido nada, la culpa es del grillete. Del grillete o del billete". Pidió a Michelena comunicar al presidente que debe "redoblar la lucha contra la corrupción", un punto que coincidió con las declaraciones del secretario.

La defensa de Alianza País estuvo a cargo de María José Carrión, quien pidió a sus colegas "no rasgarse las vestiduras" con el caso. Aseguró que estas comparecencias "son solo un primer acercamiento". No obstante, pidió a todos los funcionarios remitir la información relacionada "por escrito y certificada" con el caso para poder hacer seguimiento al caso, "para ver si el sistema (de monitoreo) funciona o no, si hubo chanchullo en la compra de los grilletes".

Michelena, Romo y Robayo al estrado

Es que, en su intervención, Michelena reiteró que su despacho "no tiene competencia particular en el caso", al tiempo que explicó que hubo un perjuicio de 23 millones de dólares en los medios incautados durante la administración de Fernando Alvarado, por lo que solicitó a la Contraloría la realización de exámenes especiales sobre los contratos establecidos.

"En mis competencias no está dictar medidas cautelares; trabajo en la línea gubernamental de respeto a la autonomía de las instituciones", refirió.

Sin embargo, el Secretario de Comunicación aclaró que Fernando Alvarado sí trabajó en la segunda parte de la campaña del presidente Lenín Moreno.

Jorge Costa recordó al pleno cuales son las funciones del organismo que dirige. "El Centro de Inteligencia coordina y efectúa actividades de obtención y análisis de información que atenten contra la seguridad del Estado". De igual manera Rubén Robayo aseguró que las funciones de monitoreo y seguimiento de dispositivos electrónicos no pertenecen al ECU911, sino al ministerio de Justicia.

En comparecencias anteriores, la ministra del Interior y el comandante de la Policía Nacional también aseguraron que sus organismos carecían de competencias para prevenir la fuga de Alvarado. Por su parte, el ministro de Justicia (e) aseguró que las acciones ya acometidas, como remoción de la cadena de custodia y segumiento, serían acompañadas de investigaciones solicitadas a Fiscalái.