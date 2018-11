Tu resumen de noticias de este lunes

Por: Arnaldo Espinoza

Actualidad

Protesta en Pedernales

La mañana de este lunes, damnificados por el terremoto de 2016 se levantaron a protestar en Pedernales por la construcción del hospital de la zona. El presidente estuvo en la zona el viernes y prometió que en los primeros meses de 2019 comenzaría la construcción, pero los moradores no aguantan más.

Denuncian que han estado siendo atendidos en carpas desde hace más de dos años y esta infraestructura, que es temporal, ya cumplió su ciclo de vida. “Son casi tres años desde que ocurrió el terremoto y seguimos siendo humillados por la salud pública”, reclaman.

Nacional

Cierran el paso en el puente internacional de Rumichaca

Al norte, en Tulcán, un paro provincial cerró el puente internacional de Rumichaca, que conecta Colombia y Ecuador. Piden la ampliación de la vía Bolívar- Rumichaca, así como la devolución del IVA a sus inversiones. Del otro lado, aproximadamente 1.200 venezolanos se agolpan para entrar a Ecuador en la continuación de la oleada migratoria más grande en la historia de América Latina.

El viernes en Quito se trazaba un plan de acción entre 8 países y el domingo en Perú se intensificaba el pedido de acciones concretas para controlar el flujo de caminantes de las fronteras.

Política

Tres fuera, dos dentro

La reestructuración del gabinete de Lenín Moreno ya ha dado tres bajas y dos confirmaciones: mientras que el viernes se supo de la aceptación de la renuncia del ministro de Educación, el director general del Centro de Inteligencia Estratégica y del Secretario de la Presidencia, en la noche del domingo se ratificó a Richard Martinez en el ministerio de Finanzas y a José Valencia en la Cancillería.

Ambos funcionarios, luego del espaldarazo presidencial, viajaron este lunes a Washington donde cumplirán agendas separadas: Martínez se reunirá con organismos multilaterales de financiamiento, mientras que Valencia visitará la Organización de Estados Americanos y se reunirá con el Secretario de Estado, Mike Pompeo

Deportes

La Copa Rota





Esa es la Conmebol Libertadores, que luego de la suspensión del partido de vuelta de la final por el ataque de hinchas de River Plate al autobús de jugadores de Boca Juniors no tiene fecha definida para coronar a un nuevo campeón. Los presidentes de ambos clubes se reunirán con el presidente de Conmebol el martes en Asunción, en medio de un pedido de los xeinenzes de sanciones contra el club millonario que podrían implicar la pérdida automática del partido.

Recuerden que hay un precedente -a favor de River Plate- en casos de violencia contra jugadores: en 2015, la Conmebol descalificó a Boca Juniors de los octavos de final de la Copa Libertadores porque sus hinchas atacaron con gas pimienta a jugadores contrarios en el túnel de salida para la segunda parte del encuentro.

Ciencia

¿Primeros humanos genéticamente modificados?

Un científico chino anunció este lunes que una mujer dio a luz a dos gemelas modificadas genéticamente para resistir al Virus de Inmunodeficiencia Humana, causante del sida.

He Jianku, profesor de la universidad de Shenzen, difundió un video en Youtube con el anuncio, que fue calificado por la comunidad científica como “peligroso” e “irresponsable”.

No existe una comprobación independiente del hecho, que no se ha publicado en una revista científica. La próxima semana Jianku presentaría sus descubrimientos en una conferencia sobre el genoma humano en Hong Kong.