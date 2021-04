Representantes de los sindicatos de Ecuador reclamaron respeto a los derechos de los trabajadores con proclamas enfocadas en su protección ante el avance de la covid-19, en una caravana de vehículos en Quito con motivo de la celebración del Día del Trabajo.

"1 de Mayo, primero la vida", rezaba uno de los carteles colocados en varios de los vehículos que participaron en la caravana que comenzó en el centro norte de Quito, con recorrido al centro de la ciudad y destino final al sur de la capital.

La caravana de vehículos reemplazó a la tradicional marcha de los trabajadores que este año encontró a varias provincias del país en estado de excepción y con toques de queda para tratar de frenar el avance de la covid-19.

El toque de queda rige de lunes a jueves desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

A partir de las ocho de la noche de este viernes hasta las cinco de la mañana del lunes rige el toque de queda absoluto, por segundo fin de semana consecutivo, en el que solo pueden circular personal de sectores estratégicos y otras áreas especificadas por decreto.

Los elevados índices de contagios preocupan también a los trabajadores que exhibieron en la caravana carteles exigiendo la realización "urgente" de pruebas covid así como vacunas.

Otros carteles rechazaban la posibilidad de la "flexibilización laboral" que podría perjudicar más a los trabajadores, mientras que desde los vehículos colgaban globos blancos con la leyenda "No a la privatización de áreas estratégicas".

Los automotores portaban, además, banderas rojas representativas de las organizaciones sindicales, así como carteles con la leyenda "En defensa del empleo y la salud".

"No queremos que nos regalen nada, exigimos que ya no violenten nuestros derechos", "Nuestros derechos no se venden. 1 de Mayo combativo", se leía en otros carteles que portaban algunos manifestantes, que también protestaron contra la corrupción y la impunidad.