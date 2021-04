El alcalde del cantón Bolívar Walther Cevallos, ha sido llamado por la justicia debido al presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos y también por ser denunciado de haber estado en una reunión en una gallera el pasado sábado, una imagen que se viralizó ya que transgredía el llamado de no salir de casa y así menguar el incremento de contagios de COVID-19.

El jefe político del cantón Bolívar, Adrián Mora indicó que en los días de confinamiento se tuvieron tres reportes sobre actividades que se alejaban precisamente del acatamiento del toque de queda y una de ellas fue del alcalde Cevallos.

El hecho fue registrado por una llamada a través del ECU 911. De acuerdo con la autoridad, ese espacio queda justo frente a la vivienda de Cevallos, quien luego de escuchar a militares y policías se retiró, no sin antes empujar a un comunicador.

“Igual conversamos ese tema (por qué no se detuvo al alcalde) con los militares, con la señora comisaria y con la Policía; igual él no estaba infringiendo absolutamente nada, no lo encontramos con alcohol, no los encontramos ni con música ni con ninguna fiesta, simplemente estaba al frente de su casa y estaba con unos familiares, se llevó el debido proceso. Lo único que se le pidió fue que se retirara a su hogar y eso fue lo que hizo el señor alcalde”, enfatizó Mora.

El periodista Carlos Bravo fue quien compartió ese ingreso de militares a la mencionada gallera, video que se viralizó inmediatamente y fue tema de comentario hasta la fecha.

En el video se observó brevemente que al alcalde Cevallos no le agradó la presencia de Bravo y hasta recriminó al comunicador.

Bravo recuerda, “Primero me empujó y después me manoteó el micrófono y solo quería que me diera unas declaraciones”.

Cevallos, a través de su cuenta de Facebook, indicó que hubo desinformación y comentarios dañinos sobre lo suscitado el pasado sábado y expresó que ese día se encontraba frente a su casa, ubicada en el sector de Las Delicias conversando con familiares sobre una cosecha de maíz.

“En ningún momento hubo una agresión a quienes se supone hacen periodismo, pero que utilizan los micrófonos para perseguirnos y victimizarse. En nuestro cantón, pese a toda la falta de ética de algunos que dicen llamarse periodistas, se respeta el derecho a la libertad de expresión, pero no el de la difamación”, escribió Cevallos en su cuenta de Facebook.